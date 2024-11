Lettera43.it - Justin Sun ha mangiato la banana di Cattelan comprata per 6 milioni: il video

Sun ha mantenuto la sua promessa. Il miliardario cinese e fondatore della piattaforma di criptovalute Tron haComedian, ladi Maurizioattaccata a una parete con del nastro adesivo che si era aggiudicato per 6,2di dollari in un’asta di Sotheby’s. «È molto più gustosa delle altre. È davvero molto buona», ha poi spiegato ai giornalisti e influencer presenti alla sua “performance” in uno degli hotel più lussuosi di Hong Kong. Il momento è stato immortalato da uncondiviso su X. Sun ha poi paragonato l’arte concettuale alla tecnologia blockchain decentralizzata: «La maggior parte dei suoi oggetti e delle idee esiste come proprietà intellettuale su Internet, al contrario di qualcosa di fisico».Sun eats thetaped to the wall that he bought for $6.