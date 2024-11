Lapresse.it - Ita-Lufthansa, via libera alle nozze

Leggi su Lapresse.it

La Commissione europea ha dato il viaai ‘remedies’ nelleIta-, ultimo passo per la chiusura dell’operazione. L’Ue, si legge in una nota, ha approvato Easyjet, Iag e AirFrance-Klm come soggetti che adotteranno le misure corretive -richieste dall’Antitrust europeo – così come dagli impegni assunti daAG e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italianoal fine di acquisire il controllo congiunto di Ita Airways (“Ita”). L’approvazione era condizione per l’attuazione della transazione da parte die del MEF. A luglio 2024, la Commissione ha approvato l’acquisizione del controllo congiunto di Ita da parte die del Mef subordinandola al pieno rispetto del pacchetto di misure correttive presentato dalla compagnia tedesca e dal ministero. I remedies prevedono, quantorotte a corto raggio, che si mettesse a disposizione di una o due compagnie aeree rivali gli asset necessari per consentire loro di avviare voli non-stop tra Roma o Milano e alcuni aeroporti dell’Europa centrale.