Influenza aviaria la virologa Capua | Allarmi inascoltati l’infettivologo Bassetti | Dov’è il piano pandemico?

Parla di “” sul virus “acrobata” ovvero H5N1 laIlariache in un intervento sul Corriere della Sera punta il dito contro gli Usa dove l’da aprile è stata registrata nei bovini da latte e si è propagata in molti Stati. “Il virus acrobata H5N1, nella primavera del 2024, ha lasciato di stucco tutti i virologi del mondo facendo un salto di specie dagli uccelli ai bovini, animali considerati resistenti all’infezione. Questo spillover è avvenuto in Texas, e poi con una rapidità inimmaginabile si è esteso a 15 Stati americani, provocando ad oggi oltre 500 focolai nei bovini da latte – ricorda– La dura verità è che gli allevamenti di bovini da latte non hanno subito le restrizioni sanitarie adeguate e, così, non solo l’infezione si è estesa ad altri allevamenti ma si è allargata ad altre specie, come i gatti ed i topi che possono essere veicolo di infezione per altri allevamenti”.