Il ritorno in tv di Andrea Giambruno

Il giornalista è stato ospite di Dritto e RovescioMentre si attende l’ok per l’intervista a Belve, dopo 13 mesi,ha rotto i silenzio e ha parlato a Rete 4 a Dritto e Rovescio.«Ci ho messo due mesi a rivedere quel fuori onda e quando l’ho rivisto ho avuto paura, non mi ci sono riconosciuto. Ho provato imbarazzo per me stesso perché io non sono così».Il riferimento è agli ormai celebri fuori onda mandati da Striscia La Notizia che lo misero in difficoltà. Nei confronti di una collega si era rivolto in maniera del tutto inadeguata.«Sei fidanzata? Posso toccarmi il pacco?» E poi: «Lo sai che io e *** abbiamo una tresca? Stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome».Leggi anche: Mediaset blocca l’ospitata dia Belve?ha raccontato: «Ti racconto un aneddoto.