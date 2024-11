Panorama.it - Il caro-energia spegne l’industria

Certo, c’è il ritorno di Donald Trump con i suoi dazi. C’è la concorrenza cinese sempre più aggressiva. C’è il problema dell’immigrazione. Tante emergenze. Ma l’Italia e l’Europa ne hanno una che è più importante di tutte e che sta erodendo le fondamenta su cui poggiano le nostre economie: è il costo dell’. È a causa sua, e non solo della Cina, se la locomotiva tedesca si è impantanata. È anche a causa sua se per 20 mesi consecutivi la produzione industriale italiana ha inanellato un calo dietro l’altro. Ed è anche a causa sua se i produttori stranieri non investono da noi, com’è capitato alla casa automobilistica cinese Chery che ha respinto con un cortese «no grazie» le avances del nostro governo.In Italia l’elettricità costa troppo. Fabbriche di acciaio come quella di Arvedi a Terni spengono i forni.