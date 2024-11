Ilrestodelcarlino.it - "Gustosissimo", il libro di Brattini e D’Angelo tra favole e ricette

per bambini in "", ilscritto dalla civitanovese Claudia(foto) con Carolina. Il lavoro, arricchito dalle illustrazioni di Valeria Colonnella ed edito da Giaconi Editore, verrà presentato domani alla biblioteca comunale Zavatti con la conduzione della giornalista Alessandra Pierini (17.30). Un viaggio culinario originale che dedica particolare attenzione ai prodotti tipici del territorio, in cui le illustrazioni alimentano il coinvolgimento dei più piccoli. "Cucinare significa sostenere una corretta alimentazione, tramandare valori affettivi e trasformare ogni piatto in un’esperienza che nutra corpo e anima – spiegano le autrici –. Abbiamo confezionatoe disegni fotografici per dare voce alle emozioni, per scoprire che anche la paura può diventare un cibo".