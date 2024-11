Lanazione.it - Furto alla farmacia di Piano di Conca, usati due furgoni rubati

Leggi su Lanazione.it

Massarosa (Lucca), 29 novembre 2024 – Ieri mattina, il paesino didisi è svegliato con le scorie di una nottataccia. La voce è passata di bocca in bocca in un amen: alle fermate del bus, di fronte agli ingressi delle scuole, a passeggio per regalare ai cani la prima uscita della giornata. “Laè stata derubata”. In un primo momento, le voci – che, come sempre, tendono ad amplificarsi – parlavano addirittura di una rapina. Ma per fortuna, pur nel dramma di quanto accaduto, nessuno del personale è rimasto coinvolto nel. Tutto si è verificato nella notte tra lunedì e martedì, quando ignoti si sono introdotti prima nel centro cottura della scuola didie successivamentecomunale, sempre nella frazione massarosese. I malviventi hanno preso le chiavi dei mezzi della società Sodexo, che servono per la consegna dei pasti, e utilizzandone due si sono spostati, forzando una porta a vetri per introdursi all’interno dell’ufficio della direttrice.