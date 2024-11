Biccy.it - Francamente a X Factor: “Io lesbica di 30 anni. Una sola donna in finale è una sconfitta”

Leggi su Biccy.it

e Mimì ieri sera si sono scontrate per conquistare l’ultimo posto disponibile per ladi Xche aveva già dato il pass a tutti i concorrenti del team di Achille Lauro, ovvero Lorenzo Salvetti, I Patagarri e Les Votives. Prima di esibirsi, però, la cantante ha chiesto di poter dire una cosa.“Comunque vada questa sera significa che unaragazza andrà ine io penso che questa sia una grande” – ha esordito – “Meno donne vengono rappresentate nella musica, meno donne si avvicineranno alla musica. E noi continueremo a perdere la produzione musicale di metà del genere umano“. Un discorso applaudito dalla stessa Paola Iezzi in giuria e da Giorgia alla conduzione che l’ha ringraziata. “A Jake La Furia dico grazie, potevi fare una squadra di maschi bianchi e invece hai scelto unadi trent’“, ha aggiunto.