Napolipiu.com - Conte e Di Lorenzo sempre più napoletani: Pizzicati in uno storico bar di Napoli

Leggi su Napolipiu.com

L’allenatore azzurro e il capitano hanno fatto visita al Bar del Professore in piazza Trieste e Trento. Sui social il ringraziamento dello staff.Antoniocontinua il suo processo di ambientamento all’ombra del Vesuvio. Il tecnico pugliese, che ha firmato un contratto triennale con ilda 6,5 milioni di euro a stagione, sta scoprendo le tradizioni partenopee tra un allenamento e l’altro a Castel Volturno.Nelle scorse ore, l’allenatore azzurro si è concesso una pausa caffè in uno dei locali più rinomati della città, “Il vero Bar del Professore” in piazza Trieste e Trento, accompagnato dal capitano Giovanni Di. I due hanno degustato il celebre “nocciolato del Professore”, posando poi per alcuni scatti ricordo.Lo staff del locale ha celebrato la visita attraverso i propri canali social: “Grazie ad Antonioper esserci venuto a trovare, èun piacere condividere un buon caffè con un grande allenatore!”.