Choc sui binari a Colli Il treno investe un giovane | Un fischio poi la tragedia

morto nella stazione didel Tronto, investito da unin transito, la vittima non è stata ancora identificata, era senza documenti: ritardi e disagi per la circolazione ferroviaria., ieri mattina, intorno alle 11, nella stazione didel Tronto, dove un, presumibilmente tra i 20-30 anni è stato investito dal, che da San Benedetto era diretto ad Ascoli. Stando alle primissime ricostruzioni, basate sulle testimonianze delle persone presenti, l’urto è stato inevitabile. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 di Ascoli, con il medico a bordo, che ha prestato i primi soccorsi, ma ilpurtroppo era morto sul colpo, a seguito dei gravissimi traumi riportati. Un impatto devastante, illo ha trascinato per diversi metri, le gravi ferite non gli hanno dato scampo.