Chiara Cainelli al Grande Fratello

Nuovi concorrenti si apprestano ad entrare nella Casa del. Alcuni sono noti (tra questi, vi abbiamo anticipato l’ingresso di Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma), altri i cosiddetti nip. DavideMaggio.it è in grado di svelarvi in anteprima l’identità di un inquilino sconosciuto (più o meno): è donna e si chiama.Chi èClasse 1999,ha 25 anni e arriva da Trento. Figlia di papà tedesco e mamma boliviana, ha un gemello di nome Stefano. Nel 2017 ha vinto il concorso di Miss Trento, mancando però l’accesso tra le finaliste di Miss Italia. Quell’anno, tra l’altro, lo scettro andò proprio alla rappresentante del Trentino-Alto Adige: Alice Rachele Arlanch.Il debutto in TV, però, fu soltanto rimandato di qualche anno. Nella stagione 2019/2020era infatti tra le corteggiatrici di Uomini e Donne, dove arrivò per conquistare l’allora tronista Carlo Pietropoli.