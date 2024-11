Justcalcio.com - CdS – Gustavo Martins e il Gremio di Renato Portaluppi

2024-11-26 00:43:07 Il Corriere:Ilè allenato da. Dopo il secondo posto centrato nel 2023 e la qualificazione in Coppa Libertadores, il club di Porto Alegre sta vivendo un anno complesso, anche se ha vinto il Campionato Gaucho battendo in finale per 3-1 la Juventude. A quattro giornate dalla fine del Brasileirão, però, deve ancora blindare la salvezza. Ha un vantaggio di tre punti sul Criciuma, quartultimo. Decisive le prossime sfide con il Cruzeiro, il San Paolo, il Vitoria di Bahia e il Corinthians.I LEADER –può contare, in questo sprint, su quattro giocatori in grado di fare la differenza. I primi sono gli attaccanti Diego Costa, 38 anni, ex Chelsea e Atletico Madrid, e il danese Martin Braithwaite, autore di sette gol. Gli altri sono il trequartista argentino Franco Cristaldo e l’ala sinistra Yeferson Soteldo, venezuelano: entrambi hanno segnato cinque reti.