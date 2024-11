Ilgiorno.it - Cade dalla moto: grave centauro di 45 anni

Sono gravi le condizioni delciclista di 45, che ieri intorno alle 13 è rimasto vittima di una cadutasuasulla Sp 1 all’altezza di Calcinate del Pesce. Secondo una prima ricostruzione, non sarebbero emersi elementi circa il coinvolgimento di altri mezzi: il 45enne avrebbe fatto tutto da solo. Ilera a bordo di una Harley Davidson: all’improvviso, mentre stava viaggiando sul lungolago, si sarebbe squarciata una gomma. Laavrebbe così invaso la corsia di marcia opposta, dove per fortuna non sopraggiungeva alcun veicolo, finendo dall’altra parte. L’uomo nella caduta avrebbe perso anche il casco, battendo quindi violentemente la testa senza più alcuna protezione. L’allarme con la richiesta dei soccorsi è scattato intorno alle 13. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118 con ambulanza e automedica.