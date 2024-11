Autopsia su Ramy19enne morto sul colpo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.14 Ramy Elgaml èsul. E'quanto emerge dai primi esiti dell'sul 19enne egiziano,schiantatosi con lo scooter durante un inseguimento dei carabinieri,per non essersi fermato all' alt,nel quartiere Corvetto,a Milano.Non è ancora chiaro se ha perso la vita per l'impatto contro un muretto o per il palo divelto dall'auto dei carabinieri. Il padre del giovane interviene sulla fiaccolata promossa dagli amici per domani."Non è il momento.Se vogliono farla,per noi non c'è problema. Ma noi restiamo a casa. E basta violenze".