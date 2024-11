Ilrestodelcarlino.it - Warriors Cage Fight. Anche incontri di boxe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I riflettori del Palabaldinelli di Osimo tornano ad accendersi sabato 30 novembre per l’ottava edizione delin programma sabato. Il più importante evento regionale dedicato alle Mixed martial arts e al Muay Thai diventa sempre più spettacolare con giochi pirotecnici e di luci, tre maxi-schermi Ledwall ad altissima definizione per seguire le competizioni in tutte le loro fasi e un palco di 100 metri quadrati. La vera novità è rappresentata dal cambiamento del format che, per la prima volta, vedrà la gabbia affiancata da ring dedicato al pugilato olimpico. L’organizzazione, come sempre, è affidata alla Tapaout Academy di Osimo, ma tante saranno le palestre provenienti da tutta Italia che parteciperanno alla manifestazione per far scendere nel prestigioso ottagono osimano i propri atleti.