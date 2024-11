Movieplayer.it - Voltron, Henry Cavill si sta preparando per il film: "Conserveremo lo spirito della serie originale"

Leggi su Movieplayer.it

Mentre la produzione avanza con gli annunci di casting, l'attore si sta lentamenteal suo prossimo progetto per il cinema Dopo il recente annuncio degli ingressi nel cast didi Sterling K. Brown, Rita Ora e John Kim, il regista in una nuova dichiarazione concessa a Deadline ha aggiornato i fan sulla preparazione die su alcuni dettagli del progetto di Amazon MGM Studios. I dettagli sulla trama non sono stati resi noti, ma Rawson Marshall Thurber ha condiviso un video messaggio con i fan didurante il VoltCon in cui ha detto: "Voglio assicurarmi che rimarremo fedeli al cuore e allodi. In questo, introdurremo una generazione completamente nuova di piloti. Abbiamo .