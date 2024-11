Quotidiano.net - Via libera al von der Leyen bis. Ma l’apertura a destra non paga. Ursula ha già perso trenta voti

Von der2, Europa in pezzi. Dice un po’ questo il voto del Parlamento di Bruxelles alla seconda Commissione guidata dall’esponente popolare tedesca di ascendenze aristocratiche. "Today is a good day for Europe", si congratula lei dopo il risultato. Ma il secondo gabinetto divon derraccoglie solo 370a favore, con 282 contrari, 36 astensioni e 32 non partecipanti. Il meno votato di sempre. Ben 31in meno rispetto ai 401 che a luglio avevano dato l’investitura al bis. Il che significa in realtà 64 defezioni dalla precedente maggioranza, dal momento che – rispetto alla coalizione formata da popolari, socialisti eli, cui si erano aggregati i verdi – ieri si sono aggiunti 33dai conservatori di Ecr guidati da Fratelli d’Italia. Ma soprattutto è la segmentazione su base nazionale che ha frantumato i gruppi di S&D e Verdi a sancire lo stato di crisi dell’Unione.