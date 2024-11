Lettera43.it - Unicredit: «Il numero di esuberi indicato da Banco Bpm è pura congettura»

L’amministratore delegato diBpm, Giuseppe Castagna, in una lettera ai 20 mila dipendenti del gruppo ha quantificato circa 6 milaa seguito della possibile integrazione cona seguito dell’offerta pubblica di scambio (per il momento rifiutata). Ma ildaBpm in caso di successo dell’offerta di scambio «è» e «speculare su tali dettagli in questa fase è solo fuorviante», ha affermato un portavoce di.LEGGI ANCHE: L’offerta disuBpm e il goffo intervento a piedi uniti della LegaBpm (Getty Images).: «Sempre raggiunti accordi che prevedono l’utilizzo di misure socialmente responsabili»«ha una comprovata esperienza nel proteggere e investire nella sua rete e nelle sue filiali, così come nella gestione delle sue persone, del loro sviluppo e della loro formazione, garantendo sempre occupabilità attraverso programmi di reskilling e redeployment», ha dichiarato il portavoce, parlando di «continuo, positivo e costruttivo dialogo con tutte le organizzazioni sindacali, che ha permesso sempre di raggiungere accordi che prevedono l’utilizzo di misure socialmente responsabili».