Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Carsoli: perde la vita Aurora D’Alessandro, giovane di 26 anni

Un graveha sconvolto la comunità di, dove nella notte scorsa ha perso launadonna,, di soli 26. Questo evento ha lasciato un profondo senso di smarrimento tra coloro che la conoscevano., laureata in psicologia, si era recentemente trasferita all'Aquila per intraprendere la sua carriera nel settore. La notizia della sua scomparsa è stata accolta con incredulità e tristezza da amici, familiari e colleghi, colpiti dal dolore di un addio così prematuro.e il suo percorso diera un esempio di determinazione e impegno. Nonostante laetà, aveva già conseguito la laurea in psicologia e stava costruendo un futuro professionale. Si era trasferita all'Aquila, dove aveva intrapreso un percorso lavorativo che rifletteva la sua passione per il supporto psicologico.