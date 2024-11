Ilrestodelcarlino.it - Traffico internazionale di armi, condannato Giorgi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli, 28 novembre 2024 – Il Tribunale di Ascoli ha emesso quattro condanne al termine di un processo relativo a un presuntodidestinate alla Libia, in violazione della Risoluzione Onu 1970/2011. Franco, 81enne di Ascoli, considerato l’organizzatore principale, è statoa 5 anni e 4 mesi di reclusione. Altri tre imputati hanno ricevuto pene più lievi: 3 anni e 8 mesi per Gamal Saad Rezkalla Botros, egiziano di 56 anni residente a Colli del Tronto, e 3 anni ciascuno per Sirage Zreg, 35enne residente a Torino, e Paolo Rubin, 55enne venezuelano residente a Venezia. Le condanne risultano in linea con le richieste avanzate dal procuratore capo Umberto Monti. L’indagine, condotta dalla Procura di Ascoli, ha fatto emergere un sistema di intermediazione che prevedeva l’acquisto e l’esportazione die munizioni da vari paesi europei verso la Libia.