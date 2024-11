Notizie.com - Spese condominio: cosa prevede la legge e molti lo ignorano

Leggi su Notizie.com

Lecondominiali, solitamente vengono suddivise in base alle quote millesimali possedute da ciascun condomino: quando è possibile ripartirle in maniera paritaria.Vivere in uncomporta delleper i vari residenti dell’edificio. Questi importi, definiti comecondominiali, servono a coprire i costi relativi alla gestione, alla manutenzione e all’amministrazione dello stabile, come ad esempio la pulizia delle scale o l’illuminazione delle aree comuni.lalo(Notizie.com)In linea generale, lecondominiale vengono suddivise tra i vari residenti procedendo con un calcolo che si basa sui millesimi posseduti da ciascuno dei condomini. In tal senso,cittadini si chiedono se le quote possano essere, invece, ripartite in modo paritario fra tutti.