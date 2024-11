Ilgiorno.it - Spaccio di droga in appartamento: 3 arresti fra Milano e Cesano Boscone

– La Polizia di Stato diha arrestato due cittadini marocchini di 48 e 22 anni in concorso e un cittadino italiano di 43 anni per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dellodi sostanze stupefacenti, hanno individuato unin via della Repubblica aquale probabile luogo di detenzione edi sostanza stupefacente. Martedì scorso, i poliziotti di via Primaticcio hanno notato il 22enne uscire dallo stabile, fare il giro del palazzo e cedere la sostanza stupefacente a un acquirente per poi tornare all’interno dell’abitazione. Gli agenti sono entrati nell’dove hanno trovato anche il 48enne e, a seguito di perquisizione, sono state rinvenute 28 dosi di cocaina per un peso complessivo di 9 grammi, una dose di hashish, 90 euro e un mazzo di chiavi di un altroin uso al 48enne dove sono stati sequestrati altri 300 euro riconducibili all’attività illecita.