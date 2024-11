Lapresse.it - Social vietati ai minori di 16 anni, in Australia è legge

mediaaidi 16. L’rompe un tabù e vara la primaal mondo che prevede il divieto.Cosa prevede laIl provvedimento approvato oggi dal parlamentono prevede che piattaforme come TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram siano soggette a multe fino a 50 milioni di dollarini (33 milioni di dollari statunitensi) per gravi mancanze nel prevenire l’accesso aidi 16. Il Senato ha dato il via libera al disegno dicon 34 voti favorevoli e 19 contrari. Mercoledì la Camera aveva approvato il provvedimento con un ampio margine, 102 voti a favore e 13 contrari. Le piattaformeavranno un anno di tempo per capire come attuare il divieto prima che vengano applicate le sanzioni. Le modifiche rafforzano le protezioni della privacy.