Terzotemponapoli.com - Sesia: “Buongiorno è molto legato al suo passato”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il tecnico dell’Asti ed ex allenatore delle giovanili del Torino Marcoha rilasciato un’intervista a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Argomento principale è stato il ritorno diallo Stadio Olimpico Grande Torino. L’allenatore dell’Asti poi ha parlato dei momenti che vivono il Napoli di Conte ed il Torino. La squadra granata deve fronteggiare una dura contestazione da parte dei propri tifosi. Di seguito le parole dell’allenatore.: “Il ritorno da ex dial “Grande Olimpico” sarà da vivere”“Il ritorno da ex dial “Grande Olimpico” sarà da vivere. Conoscendolo bene saràemozionato, lui è persona perbene, èal suo, è cresciuto al Toro. Da gran professionista qual è, farà il suo dovere e non guarderà in faccia a nessuno ma senza dubbio vivrà sensazioni speciali domenica.