Isaechia.it - Selvaggia Lucarelli: “Vittoria Schisano mi era veramente antipatica”. Arriva la piccata reazione dell’attrice

Leggi su Isaechia.it

ta puntuale la replica dialle dichiarazioni di.Nei giorni scorsi l’opinionista televisiva ai microfoni di Alessandro Cattelan aveva fatto il nomenapoletana come la concorrente a suo avviso piùdi Ballando con le Stelle, svelando poi anche i motivi per cui le dava 6 o 7:C’è stato un anno in cui una delle concorrenti era. Lei mi era. E sapeva cheva lì voleva proprio litigare. Quindi io dalla prima all’ultima puntata le ho sempre dato 6, a volte 7, ‘brava, hai ballato bene.’. Quando io do i sei o i cinque sto cercando di farlo sparire, quella è la tattica. Quando mi stanno proprio antipatici per qualsiasi ragione, perché lo zero e l’uno portano attenzione e la gente da casa lo vorrà invece difendere.