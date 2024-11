Sciopero Bellocchi | il 29 era già prenotato Cgil e Uil lo sapevano

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 nov. (askanews) – “Una piccola premessa di contesto. Ancorché i media e i giornali abbiano parlato insistentemente che esclusivamente di venerdì 29 novembre, ossia domani, come ‘la giornata delloproclamato dalle confederazionie Uil’, in realtà mi corre l’obbligo di precisare che il giorno 29 novembre era stato giàe occupato da un altrogenerale, proclamato precedentemente e con largo anticipo, rispetto a quello successivo die Uil, da altre due confederazioni sindacali di base autonome, Cub e Sgb. Questoche legittimamente era stato proclamato per primo per il giorno 29 novembre che poi con un effetto domino ha accelerato una serie di incompatibilità e di attriti, con scioperi la cui proclamazione, come nel caso di specie, quella die Uil è intervenuta successivamente”.