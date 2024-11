‘Sant’Allegria’ di Ornella Vanoni remixata da Jack Sani | da fenomeno su TikTok al Disco d’Oro

Leggi su Funweek.it

Datato 1997, Sant’Allegria diè tornato a brillare in questo 2024 grazie al tocco magico del giovane DJ e producer italiano. Il suo remix, infatti, caratterizzato da sonorità Afro/Deep House, ha trasformato la traccia originale in un vero e propriovirale. E sta collezionando numeri da record: oltre 10 milioni di streaming su Spotify, più di 50.000 video creati su, e ben 90 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma in Italia. Fino a ottenere, nella settimana 47/2024, la certificazione Oro FIMI che lo consacrando tra le hit del momento.Cover da Ufficio StampaLa storia dietro al successo del remix è tanto affascinante quanto emozionante.(nome d’arte di JacopoMelani), DJ e producer fiorentino, ha scelto di rinnovare Sant’Allegria spinto da un profondo legame personale.