Lanazione.it - Sansepolcro: al via la rassegna “Ti racconto una storia” con un doppio appuntamento per grandi e piccoli

Arezzo, 28 novembre 2024 – Domenica 1 dicembre 2024, il Teatro alla Misericordia diapre le porte alla nuovaper famiglie “Tiuna”, una serie di appuntamenti dedicati ae piccini per vivere insieme la magia del teatro. La giornata inaugurale propone un ricco programma: Alle 16, il palco sarà tutto per i piùe le loro famiglie con lo spettacolo “Babbo Natale Circus!”, un divertente varietà comico natalizio di e con Edoardo Nardin, prodotto da Factory Tac. Uno spettacolo che unisce comicità, magia e atmosfere natalizie, consigliato per bambini dai 4 anni in su. Biglietti Il costo del biglietto per ogni spettacolo della“Tiuna” è di soli 2 euro, per garantire a tutti la possibilità di partecipare a questo momento di cultura e intrattenimento.