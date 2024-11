Lapresse.it - Rigopiano, Cassazione: processo bis per Provolo e annullare assoluzioni

“L’ordinanza di sgombero dell’Hotel, se assunta, avrebbe evidentemente evitato l’evento dannoso”. Ha esordito così in aula, la pubblica accusa della Suprema Corte, rappresentata dal Pg Giuseppe Riccardi, durante la requisitoria della strage di. Parole che hanno avuto l’effetto di un macigno, nell’aula del ‘Palazzaccio’ per i familiari delle 29 vittime travolte dalla valanga, che non hanno potuto trattenere le lacrime, pensando ai loro cari rimasti sepolti sotto metri di neve e roccia.Le richieste sollecitate dal procuratore sono state severe: “ledei dirigenti della Regione Abruzzo e nuovod’Appello per l’ex Prefetto di Pescara, Francesco, condannato ad 1 anno e 8 mesi per rifiuto di atti d’ufficio e falso e valutare anche le accuse di concorso in omicidio colposo, lesioni colpose e depistaggio dove era stato assolto in Appello”.