Quattro nuovi musei. Laveno in festa: due gli spazi promossi: "Il vero lavoro inizia ora"

Sonodella provincia riconosciuti da Regione Lombardia. L’investitura è avvenuta a Palazzo Pirelli durante l’evento "RiconosciLO!", nel corso del quale l’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso ha consegnato le targhe alle nuove realtà inserite nel circuito. In provincia di Varese le new entry sono la Fondazione Marcello Morandini, che ha sede nel cuore di Varese in via Del Cairo; il Museo Internazionale Design Ceramico - Civica Raccolta Terraglia situato nella frazione Cerro aMombello, la Fondazione Officine dell’Acqua sempre ae il Museo Civico Parisi Valle di Maccagno con Pino e Veddasca. "Quest’anno celebriamo i vent’anni dall’introduzione del riconoscimento museale – commenta l’assessore Caruso – siamo orgogliosi di poter contare su 208 istituti riconosciuti, che rappresentano una rete capillare, viva e sempre più connessa con i territori".