Lidentita.it - PRIMA PAGINA-Taglio del canone Rai: pronti, partenza… Stop! Colloquio con Massimo Garavaglia

Leggi su Lidentita.it

DalRai alla riforma dell’Autonomia differenziata, passando per la sanità calabrese e il differente posizionamento in Europa, in particolare per quanto riguarda il voto con il quale ieri è stata ufficializzata la vicepresidenza esecutiva della Commissione Ue per Raffaele Fitto, le divisioni tra i partiti di maggioranza sembrano diventare sempre più evidenti e gli .delRai:, partenza.conL'Identità.