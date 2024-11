Gamerbrain.net - PlayStation Stars ripristina il credito acquistabile

Dopo le recenti nuove politiche del, Sony ha deciso di tornare sui suoi passi, a seguito delle tante lamentele e back negativi da parte dei giocatori, che a causa della rimozione delottenibile con i punti, ha ritenuto il programma in questione piuttosto obsoleto e inutile, contrariamente a Microsoft Rewards che permette con i punti di acquistareXbox e non solo.– Gamerbrain.netTorna ilsuFacciamo un passo indietro, per chi giustamente non conosce tale programma. In altre parole i giocatoripossono, una volta iscritti gratis al programma, guadagnare punti in vari modi, da spendere nelStore, per l’acquisto di giochi,e altro, oltre trofei da esporre nella propria bacheca virtuale.