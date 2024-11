Dilei.it - Nuovi ingressi al Grande Fratello, c’è anche l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma

In un momento di apparente difficoltà per il programma, ilsembra non voler gettare la spugna e rassegnarsi a una possibile chiusura anticipata.Nonostante gli evidenti problemi di audience, pare che la casa più spiata disia pronta ad accogliere alcuniconcorrenti, provando quindi a risollevare gli interessi degli spettatori a casa con possibili nuove dinamiche e storie da raccontare. Tra i nomi riportati dalle indiscrezioni che circolano sul web, svetta quello diDi2021.Dinuovo ingresso alSiamo stati abituati, negli anni, a goderci edizioni delchilometriche, con il dubbio su quando le porte rosse della casa si sarebbero chiuse definitivamente proclamando un vincitore finale.Alfonso Signorini, ormai storico padrone di casa del programma, ha sempre puntato tutto su concorrenti che potessero regalare dinamiche e storie interessanti che, soprattutto, riuscissero a emozionare gli spettatori di Canale 5.