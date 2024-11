Lanazione.it - Nuovi eroi, tappa a Scandicci. La storia di Cherici approda alla Rai

Ladi Dario(nella foto), il volontario dell’Humanitas diventato commendatore della Repubblica per ‘meriti di welfare’in Rai. Stasera alle 20,15 su Rai 3 il format "", sarò dedicato al volontario ottantenne che da sempre gli amici chiamano ‘pennellone’, attivo in protezione civile su tutte le emergenze dove l’Anpas è chiamata a intervenire. Tutte le puntate, compresa quella su, sono disponibili anche su Rai Play. Dario, 80 anni, volontario dell’Humanitas die delle Pubbliche assistenze toscane da 50. ‘Pennellone’ come lo chiamano i volontari di protezione civile di tutta Italia, è un’istituzione. Ha cominciato ad aiutare il prossimo nel 1974 e da allora non si è mai fermato. Quando arriva nei campi di protezione civile sono in tantissimi a fermarlo; ci parlano, chiedono aiuto.