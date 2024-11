Ilfoglio.it - Nuova fumata nera in Parlamento per l'elezione dei giudici della Consulta

Nulla di fatto. Decimaper l'indel sostitutogiudiceCorte costituzionale Silvana Sciarra. Anche in questa votazione era necessaria la maggioranza dei tre quindi e non s'è trovata una quadra. La seduta di oggi, con ilriunito in seduta comune, però era stata convocata anche per l'di altri treCorte, che sostituiranno il presidente Augusto Barbera e i vice Franco Modugno e Giulio Prosperetti, in scadenza il prossimo 21 dicembre, per i quali servono i due terzi dei voti, perché si tratterebbe del primo scrutinio. Il tacito accordo tra i parlamentari, infatti, è quello di ripetere la votazione fino al quarto scrutinio per far abbassare il quorum ai tre quinti dei parlamentari. L'ipotesi più accredita, in una logica di spartizione, prevede che duesiano scelti dalla maggioranza, uno venga indicato dall'opposizione e uno sia indipendente.