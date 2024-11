Nosferatu sarà il secondo film più lungo della carriera di Robert Eggers

Leggi su Cinefilos.it

ilpiùdiManca ufficialmente meno di un mese all’uscita die un dettaglio critico del remake horror diè stato finalmente svelato.Fandango, la durata delè di 2:12 (due ore e 12 minuti), più lunga sia deloriginale del 1922: A Symphony of Horror (1:34) che del remake del 1979the Vampyre (1:47). Per undell’orrore,(2:12) è anche uno deipiù lunghi dell’anno ed è ufficialmente ilpiùdi. Il suopiù recente, The Northman, ha una durata di 2:17, ma The Lighthouse e The Witch sono entrambi significativamente più brevi di, rispettivamente di 1:49 e 1:32.non è nuovo a cast forti, visto che il suo ultimoha visto la partecipazione di Alexander Skarsgård e Nicole Kidman, oltre che di Ethan Hawke e Anya Taylor-Joy.