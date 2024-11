Ilgiorno.it - "Non si fuma a bordo". Sberle alla capotreno. Trovato il colpevole

Sorpreso dre all’interno di una carrozza della linea ferroviaria Milano-Mortara non solo non aveva raccolto l’invito a smettere, ma aveva affrontato la donna che non aveva esitato a schiaffeggiare davanti agli altri attoniti viaggiatori. L’episodio era avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Mortara dove, una volta fermato il convoglio, laaveva chiesto soccorso, lo scorso 8 novembre. A qualche settimana dal fatto i carabinieri di Gravellona Lomelllina hanno identificato e denunciato l’autore del gesto: si tratta di un cittadino nigeriano di 42 anni, che vive in Lomellina e che ha già alle spalle episodi dello stesso genere: i militari del tenente colonnello Paolo Banzatti, che comanda la Compagnia di Vigevano, lo hanno denunciato a piede libero per violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.