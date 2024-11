Lettera43.it - Michael Kors, parte la riorganizzazione: via il ceo Cedric Wilmotte

Cedric Wilmotte non sarà più il ceo didal prossimo 2 dicembre. Lo ha annunciato la stessa società, che ha spiegato come al suo posto ci sarà temporaneamente John Idol. Quest’ultimo è l’attuale presidente e ceo di Capri Holdings, la società che controlla non soltantoma anche Versace e Jimmy Choo. Una vera e propria, quella del brand d’alta moda, che passa anche dalla promozione di Philippa Newman a nuova chief product officer.Idol: «darà nuove energie»Newman supervisionerà tutte le categorie di prodotto, ha spiegato Prima Online, e si rapporterà direttamente con John Idol. Quest’ultimo ha affermato: «Questarafforza i piani diper coinvolgere e dare energia sia ai consumatori nuovi che a quelli fedeli, creare prodotti di moda e di base entusiasmanti con un valore convincente, migliorare la produttività dei negozi e riportare a crescere la nostra attività all’ingrosso».