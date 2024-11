Lanazione.it - Marinella, la rabbia dei residenti: “Nel borgo troppi alberi pericolanti”

(La Spezia), 28 novembre 2024 – Il forte vento della scorsa settimana non ha lasciato indifferenti idella palazzina Arte di via Papa Giovanni XXIII, a. La sensazione che ha prevalso fra loro è stata senza dubbio la paura, specialmente perché accanto alle loro abitazioni sono presenti diversi pini – a loro detta già catalogati dall’agronomo come pericolosi – che però non sono mai stati potati o tagliati. “Ci sentiamo abbandonati su più fronti – spiega il portavoce deiCristiano Cappelli –, mercoledì e giovedì scorso abbiamo pregato che non succedesse il peggio. Ci sono stati attimi in cui la casa sembrava tremare”. Memori di quanto accaduto il 18 agosto del 2022, quando la tromba d’aria si era imbattuta sucausando ingenti danni neldella frazione marina di Sarzana, alcuni di questi provocati proprio dalla caduta disu edifici, idel civico 11 di via Papa Giovanni XXIII chiedono di essere ascoltati e tutelati da chi di dovere.