L’omaggio a Luigi Blasucci

Una conferenza partecipata e piena di commozione quella organizzata al Centro nazionale di studi leopardiani per ricordare il centenario della nascita di"Gino"(1924-2021), critico letterario e parte attiva del Centro nazionale di studi leopardiani. "Uno studioso, una persona e un amico protagonista della storia di questo Istituto", ha tenuto a sottolineare il presidente del Cnsl Fabio Corvatta. A sottolineare il rilievo dell’iniziativa, la presenza di Olimpia Leopardi: "Gino – ha detto la contessa – mi è sempre stato vicino. Viveva Giacomo come una parte della sua vita". A tratteggiare la figura diè stato il figlio Pietro: "Lui era legatissimo a Recanati, al Cnsl e al suo presidente Corvatta e per lui venire qui era sempre motivo di gioia". Dihanno parlato i docenti dell’Università di Pisa, Giuliana Petrucci e Francesco De Rosa, e Christian Genetelli (Università di Friburgo) e Nicola Feo (Università di Pisa).