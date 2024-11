Ilfoglio.it - Le mode ideologiche di oggi sono più volatili dell’ortodossia di partito, ma altrettanto terroristiche

Per spiegarsi come mai i partiti comunisti esercitassero un’attrattiva così forte sugli intellettuali, François Furet chiamò in causa due passioni – la vanità e l’inquietudine – che dominano la psicologia dei “professionisti delle cose dello spirito”: “La vanità si placa nella riconoscenza d’una folla immaginaria, debitamente riconosciuta come tribunale della storia dai rappresentanti della ‘classe operaia’, mentre l’inquietudine trova slancio nel desiderio di servire” (Il passato di un’illusione). Era una spiegazione da moralista classico. Supponendo che la psicologia dell’intellettuale progressista sia rimasta immutata, ci si può chiedere che cosa gratifichiqueste due passioni, quando non c’è più una scienza della storia in cui acquietare la coscienza infelice né il miraggio delle masse operaie in cui rispecchiarsi.