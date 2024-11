Lortica.it - La zarina e la renna parlante: storie di Siberia e misteri

Leggi su Lortica.it

Marusca la nipote dello zar e lanaMary, così la chiameremo, avendo preso il potere nel grande impero russo dopo la morte del proprio padre, che aveva sbattuto la testa nel Volga ghiacciato, aveva ricevuto in regalo da un magnate del petrolio unacornuta. Con questa, si mise a girare per le sue proprietà.Aveva attaccato l’animale a una slitta, e ogni tanto si parlavano.Mary: “Lena!” (così era il nome della), “perché sei così cornuta!?”Lena: “Non me lo dire!? Quel troio di mio marito va con tutto il branco di femmine! Solo d’estate, quando andiamo a fare il bagno nei fiumi non più gelati, lui torna da me. Ma poi. non mi far parlare, è un vero maiale!!?” Mary: “Ma se è una!??”Lena: “Macché!! Va ad annusare tutte il posteriore!!”Mary: “Ecco perché mi hanno detto che ti cadono le corna in estate.