La tecnologia spinge sport e inclusività al Salone dei pagamenti

Il legame traè protagonista aldei2024, dove sono presentate le ultime innovazioni digitali come strumenti di inclusione e progresso. Sostenere attraverso le nuove tecnologie il percorso dei giovani atleti nella realizzazione dei propri sogni è al centro del del programma Team Visa, fondato nel 2000. A rappresentarlo aldeisono stati tre atleti olimpici, Gregorio Paltrinieri, oro olimpico nel nuoto, Davide Morana, velocista paralimpico e Lara Gutmann, campionessa italiana di pattinaggio di figura e rappresentante del Team Visa per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Paltrinieri ha sottolineato come determinazione, uguaglianza e rispetto reciproco siano fondamentali per raggiungere i propri obiettivi, sia nelloche nella vita quotidiana.