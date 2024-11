Calciomercato.it - Juventus e Giuntoli anticipati: 25 milioni per il colpo Raspadori

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante della Nazionale non ha spazio sotto la gestione Conte e potrebbe cambiare aria a gennaio: strada in salita per la JuveIl Napoli comanda la classifica di Serie A e fuori dal campo è alle prese con alcuni casi spinosi, in primis il rinnovo di Kvaratskhelia.Giacomo(LaPresse) – Calciomercato.itLa dirigenza partenopea non ha ancora trovato l’accordo con il fantasista georgiano, piuttosto irrequieto e che domenica non ha gradito il cambio nella ripresa del match poi vinto dalla squadra di Conte al ‘Maradona’ contro la Roma. Continua il braccio di ferro tra le parti, con ‘Kvara’ che al momento percepisce poco meno di 2di euro netti a stagione. A Castelvolturno c’è il inoltre il caso, finito nel dimenticatoio con Conte in panchina. L’ex Sassuolo è una riserva di lusso sotto la gestione del tecnico salentino e in campionato ha collezionato appena 2 presenze da titolare, con soltanto 240 minuti complessivi a referto.