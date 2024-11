Il Medioriente | una matassa imbrogliata

Leggi su Ildenaro.it

Sembra che la tregua ai confini tra Israele e Libano, pur molto fragile, stia tenendo. Probabilmente starà contribuendo a questa situazione anche la coincidenza con l’inizio dell’ Avvento ormai alle porte: da quelle parti dovrebbe essere osservato anche in versione laica, in questo momento di pari, se non ancor maggiore, importanza. Invece le fonti che informano l’umanità in maniera neutrale, frenano i facili entusiasmi di quanti si sforzano di credere che la triste situazione in Medio Oriente sia a una svolta: avrebbe rivolto la prua verso acque meno agitate di quelle dove naviga ormai da tempo. Costoro, con buona probabilità, non hanno dato la giusta importanza al fuoco che si è acceso intorno a Israele subito dopo l’attentato del sette ottobre dello scorso anno. Ferma restante la condanna del deplorevole gesto di Hamas compiuto quel giorno, per come si è ampliato e inasprito il teatro di guerra in quella parte del mondo, risulta fondato il sospetto che quel blitz sia servito da campanella che ha dato il via ai vari regolamenti di conti in sospeso in quell’area geopolitica.