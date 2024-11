Isaechia.it - Grande Fratello, Giglio e la frase tremenda contro Helena: web in rivolta

Martedì sera è andata in onda su Canale 5 la quindicesima puntata del(clicca QUI per leggere il resoconto), durante la quale le coppie che durante la settimana erano state divise tra Casa e tugurio, hanno dovuto affrontare diversi ostacoli per potersi riunire.Nonostante l’impegno, però, nessuno di loro è riuscito a riunirsi con la propria dolce metà e molti di loro non hanno preso per niente bene il prolungamento di questa separazione. In particolare,– che non ha potuto riabbracciare Yulia Bruschi – si è scagliato duramentePrestes, rea di aver scelto di far riunire Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta piuttosto che loro due, portando così però entrambe le coppie in parità e di fatto togliendo ad entrambe la possibilità di riunirsi (clicca QUI per leggere).