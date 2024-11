Notizie.com - Francesca Ghio, perché il presunto stupratore è ancora perseguibile: la consigliera sarà ascoltata dalla Procura

Leggi su Notizie.com

Lacomunale di Genovaha denunciato pubblicamente in aula di aver subìto stupri ripetuti all’età di 12 anni.Sta tenendo banco in queste ore il caso dicomunale di Genova. La donna nelle scorse ore ha denunciato, nell’aula consiliare del capoluogo ligure, di aver subìto all’età di 12 anni violenze sessuali. La donna non ha denunciato per anni gli abusi e, come detto da lei stessa, avrebbe preso questa decisione ispiratatragica vicenda di Giulia Cecchettin.il: la(ANSA FOTO) – Notizie.comLa 31enne,comunale eletta nel 2022 con la lista EuropaVerde/Sansa/Linea Condivisa, avrebbe subìto stupri reiterati nel tempo, violenze fisiche e psicologiche inferte “tra le mura di casa da parte di un uomo di cui mi fidavo e che nessuno avrebbe pensato potesse essere un mostro.