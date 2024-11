Liberoquotidiano.it - "Ecco come ho soprannominato Jannik Sinner": il super-coach Mouratoglou lascia senza parole

Fatto il campione, trovato il paragone e anche il soprannome. Così, perora si scomodano le comparazioni più prestigiose rispetto ai campioni del passato, anche quello recente. Anche quello che riguarda fuoriclasse della racchetta ancora in attività, tipo Novak Djokovic. Con il serbo ha condiviso anche uno stesso allenatore, cioè Riccardo Piatti, che evidentemente hato la medesima traccia in entrambi. Così l'allenatore francese Patrick, durante una puntata di Eye of thea Tennis Majors, ha fatto un'analisi tra i due campioni e ammesso cheavrebbe addirittura qualcosa in più: “Penso che abbia senso chiamareun Djokovic 2.0 perché il suo movimento e il contropiede sono incredibili. Ha le stesse qualità di Novak e penso che abbia aggiunto il 2.