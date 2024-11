Iltempo.it - Dalla manovra a Fitto e alla Rai, Meloni al Quirinale: il faccia a faccia con Mattarella

L'incontro, assicurano sia dalche da palazzo Chigi, era stato fissato alcuni giorni fa, e rientra in quelli 'di routine', specie al rientro da importanti missioni internazionali. Ildi ieri a pranzo tra Sergioe Giorgia, però, arriva questa volta nel momento forse più caldo della vita della maggioranza, immediatamente dopo "l'inciampo" andato in scena al Senato sul decreto Fiscale, con Forza Italia che ha votato contro il Governo sull'emendamento per la riduzione del canone Rai presentatoLega e sostenuto anche da FdI. La notizia del colloquio, ieri tenuto segreto, trapela oggi in ambienti di maggioranza e viene poi confermata dalche parla di clima "cordiale e collaborativo". Nessun incontro “a sorpresa”, sottolineano da Palazzo Chigi.