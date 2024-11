Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Premio al fotografo. Valerio Pagni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Unmeritato per, il noto ed apprezzatodi Peccioli definito da molti il "della domenica" per essere presente durante la stagione alle gare ciclistiche su e giù per la Toscana. Iscritto al Circolo Fotografico C.R.E.C. Piaggio di Pontedera, nella sua attività iniziata nel 1998, ha preso parte a molti concorsi ricevendo premi e riconoscimenti. L’ultimo domenica scorsa presso il Centro Spirituale delal monastero di S.Lucia alla Castellina a Sesto Fiorentino, in occasione del"Coraggio e Avanti". Alla sua attivitàdedica impegno e grande passione nel tempo libero, fuori dall’orario di lavoro, ed ha pubblicato anche due splendidi libri di foto dal titolo "Toscana Terra di". Un vero professionista della fotografia che ama il